"Хендрикса еще не было на медосмотре. Честно говоря, видел только статью в интернете о нем, и обратил внимание, что все произошло без всяких "подогревов" в прессе, как обычно бывает.
Что касается Квинси, то если он захочет и если клуб сможет это сделать, буду только рад. Мы переписываемся, всегда тепло дружили и дружим. Жду ли я возвращение Промеса? Да, был бы очень рад, если бы он вернулся и присоединился снова к команде", - заявил Джикия.
Напомним, ПСВ объявил о переходе полузащитника Йоррита Хендрикса в "Спартак". Московский клуб пока официально о трансфере не сообщал.
Хендрикс всю карьеру провел за ПСВ, сыграв за клуб в 239-ти матчах, забив 8 голов и отдав 17 результативных передач.
Квинси Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. За это время он сыграл в 135 матчах, забил 66 мячей и сделал 33 голевые передачи.
Сейчас он выступает за "Аякс". В нынешнем сезоне у него 20 матчей во всех турнирах и 6 голов.
Источник: РБ-Спорт
Джикия: буду очень рад, если Промес вернется в "Спартак"
Защитник "Спартака" Георгий Джикия оценил переход в команду Йоррита Хендрикса и возможное возвращение в клуб Квинси Промеса.
Фото: Getty images
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