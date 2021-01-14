По данным источника, утром в пятницу "Спартак" проводит первую тренировку на сборе в Дубае. Крал и Айртон не принимают участие в занятии. Они остались в гостинице, чтобы пройти дополнительное медобследование.
При этом не игравшие в конце минувшего года Александр Кокорин, Остон Урунов и Александр Соболев тренируются вместе с остальными игроками команды. Максим Глушенков занимается по индивидуальной программе.
Источник: Спорт-Экспресс
Крал и Айртон пропускают тренировку "Спартака" на сборе
Полузащитник Алекс Крал и защитник Айртон не участвуют в тренировке "Спартака" на сборе в Дубае.
Фото: "Спартак"
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