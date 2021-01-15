Сообщается, что сейчас данная должность вакантна, так как Александр Точилин станет главным тренером клуба "Олимп-Долгопрудный". Отмечается, что наставник сочинцев Владимир Федотов выступает против приглашения Туре и может покинуть команду, если ивуариец всё-таки придёт в клуб.
"Сочи" по итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги занимает 4-е место, набрав за 19 матчей 33 очка.
Источник: "Чемпионат"
Селюк лоббирует Яя Туре на пост главы селекции "Сочи". Федотов выступает против
Футбольный агент Дмитрий Селюк лоббирует бывшего игрока "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре на пост главы селекции "Сочи".
Фото: ФК "Манчестер Сити"
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