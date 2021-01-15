Как сообщает источник, такое решение принял Верховный суд России.
Самое главное, чтобы сотрудник, покидающий работу до её окончания, предупредил начальника и согласился на неоплачиваемый отпуск. В таком случае, засчитывать прогул ему не за что.
Подобная история произошла в Ейске. Сотрудник получил устное разрешение на досрочный уход с работы, заполнил бланк с согласием на предоставление ему четырёхчасового отпуска без сохранения зарплаты. Однако городской и краевой суды отказали ему в восстановлении работы, посчитав, что он ушел с работы самовольно.
Источник: РАПСИ.
Верховный суд РФ назвал футбольный матч уважительной причиной для ухода с работы
Спланированная и организованная поездка на футбольный матч считается уважительной причиной для ухода с работы.
Фото: Getty Images
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