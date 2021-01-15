— "Уфа"? Я бы был не против продолжить свою карьеру. Пока сложно комментировать. Если перейду, то узнаете скоро, — цитирует футболиста Sport24.
Напомним, ранее Нобель Арустамян заявил, что стороны близки к соглашению. 34-летний Иванов с 2012 по 2021 год выступал в составе грозненского "Ахмата".
Иванов отреагировал на информацию о своем переходе в "Уфу"
Полузащитник Олег Иванов не знает, перейдет ли он в "Уфу".
Фото: ФК "Ахмат"
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