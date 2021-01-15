Игроки московского ЦСКА проходят медицинский осмотр в "Лужниках", сообщают СМИ. 17 января команда отправится на тренировочные сборы, которые традиционно для красно-синих пройдут в Испании в городе Кампоамор.
ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ с 37 очками после 19 сыгранных матчей, отставая от "Зенита" на 4 очка.
Источник: Sport24
Игроки ЦСКА проходят медосмотр перед отправкой на межсезонные сборы в Испанию
ЦСКА проходит медицинский осмотр перед вылетом на тренировочные сборы в испанский Кампоамор.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!