- Нам интересны все игроки. Близка ли информация об Иванове к правде? Пока мы ничего не подписали, я не могу говорить, - передает слова Шайбекова "Чемпионата".
34-летний полузащитник Олег Иванов 10 января 2020 года расторг по соглашению сторон контракт с грозненским "Ахматом". После этого появилась информация, что Иванов станет игроком "Уфы".
В "Уфе" прокомментировали информацию о переходе в клуб полузащитника Олега Иванова
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков дал комментарий по информации о подписании контракта с 34-летним полузащитником Олегом Ивановым.
Фото: Rusfootball.info
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