В "Уфе" прокомментировали информацию о переходе в клуб полузащитника Олега Иванова

Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков дал комментарий по информации о подписании контракта с 34-летним полузащитником Олегом Ивановым.

Фото: Rusfootball.info