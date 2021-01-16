Семака спросили, планируется ли матч "Зенита" со "Спартаком" на втором сборе петербуржцев.
"Нет. "Спартак" отказался. Мы предложили, но у москвичей своя программа, они не смогут с нами встретиться", - ответил Семак.
Отметим, что "Зенит" будет тренироваться в Дубае до 27 января. После короткой паузы команда проведет второй сбор там же - с 31 января до 12 февраля.
Источник: Спорт-Экспресс
"Спартак" отказался сыграть с "Зенитом" на сборах в Дубае
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что "Спартак" отказался сыграть с "сине-бело-голубыми" на сборах в Дубае.
Фото: "Чемпионат"
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