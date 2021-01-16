Быстров — о фото Вендела: в футболе платят много денег, поэтому каждый сам считает, как ему это демонстрировать

Бывший футболист "Зенита" Владимир Быстров высказался о покупках полузащитника Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
— У Вендела все хорошо, поэтому он это и транслирует. В футболе платят много денег, поэтому каждый сам считает, как ему это демонстрировать. Вендел решил похвастаться, что он может позволить купить золотой iPhone. Он же не живет в России, и не является россиянином, поэтому и не знает, как живет народ в двух-трех часах езды от Санкт-Петербурга, — цитирует Быстрова "СЭ".

Напомним, вчера бразильский легионер "Зенита" Вендел опубликовал фотографию покупки iPhone 12 и PlayStation 5, покрытых золотом. Один только телефон в подобном исполнении стоит от 300 до 500 тысяч рублей.

На эту тему высказался и болельщик "Зенита" Михаил Боярский. Он считает, что подобные фотографии идут от отсутствия воспитания и интеллекта.

В текущем сезоне 23-летний Вендел провел шесть матчей в Тинькофф Российской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

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Теги: Зенит Быстров Вендел
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