— Все будет зависеть от тестирования. Как только позволит ситуация и у них будут отрицательные тесты и самочувствие, которое позволит тренироваться, они тут же к нам присоединятся. Но, учитывая всю информацию, которую мы знаем, маловероятно увидеть их на первом сборе. Нам бы этого хотелось, но вряд ли это получится. Главное, чтобы к следующему сбору все было хорошо, — цитирует Семака Sport24.
Оба футболиста сдали положительные тесты на коронавирус. "Зенит" не включил их в заявку на первый сбор команды.
В текущем сезоне 29-летний Лунев в трех матчах чемпионата России пропустил три мяча.
32-летний Дзюба отметился 13 голами и шестью голевыми передачами в 23 матчах во всех турнирах.
"Зенит" после 19 туров Тинькофф Российской Премьер-лиги занимает первую строчку турнирной таблицы с 41 очком.
Семак поведал, когда к "Зениту" на сборах присоединятся Дзюба и Лунев
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, когда к команде присоединятся вратарь Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба.
Фото: инстаграм Артема Дзюбы
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