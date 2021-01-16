— Могу сказать о том, как Пабло играл в Бразилии. Когда он выступал за "Коринтианс" и сборную, был хорош. Бразильский клуб даже хотел его вернуть. Он будет одним из самых сильных, если не лучшим, защитником в "Локо". А может, и в РПЛ, — цитирует журналиста "Все про спорт".
29-летний Пабло перешел в "Локомотив" из "Бордо" за 2,5 млн евро. Во французском клубе защитник выступал с 2015 года, проведя 113 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять голевых передач.
В нынешнем сезоне "железнодорожники" после 19 туров чемпионата России идут на восьмой строчке с 28 очками.
Бразильский журналист: Пабло может стать одним из сильнейших защитников РПЛ
Бразильский спортивный журналист Фабио Алейше прокомментировал игру новичка "Локомотива" Пабло.
Фото: Getty Images
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