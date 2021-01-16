"Йоррит Хендрикс - известный игрок, хорошо оснащенный технически. Он играл в топ-клубе и провел много матчей в Лиге чемпионов. И теперь мы с нетерпением ждем начала работы с ним", - заявил Тедеско.
"Спартак" сегодня официально объявил о переходе в команду полузащитника Йоррита Хендрикса. Игрок перешел в московскую команду из ПСВ.
Сообщается, что игрок подписал долгосрочный контракт.
Московский "Спартак" занимает 3-е место после 19-ти туров РПЛ. В активе команды 35 очков. Первая игра после зимней паузы - в Кубке России против "Динамо". Игра пройдет 20-21 февраля.
Источник: пресс-служба ФК "Спартак"
Тедеско: с нетерпением ждем начала работы с Хендриксом
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал переход в команду полузащитника Йоррита Хендрикса.
Фото: "Спартак"
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