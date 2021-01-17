"Армейцы" намерены взять 24-летнего бразильца в аренду до конца нынешнего сезона. В арендное соглашение планируется включить опцию необязательного выкупа.
Отмечается, что аренда будет платной. Ожидается, что зарплата Данило в ЦСКА составит 1,6 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Данило провел четыре матча в Лиге 1 и не отличился результативными действиями.
Источник: Metaratings
ЦСКА сделал "Ницце" первое официальное предложение по Данило
ЦСКА сделал "Ницце" первое официальное предложение по аренде хавбека Данило.
Фото: Getty Images
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