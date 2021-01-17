- Мы с Хвичей хорошо общались, но с ним тяжело, русский всё ещё не очень хорошо знает. Есть у него этот барьер. Была даже история на одной из теорий. Слуцкий указывал Хвиче на ошибки, Квара в ответ кивал головой. И в какой-то момент Слуцкий у него спросил: "Хвича, ты понял, что я тебе сказал?" Он ему ответил, что да, на что Слуцкий сказал: "Повтори всё, что я говорил". Хвича не смог, - передает слова Тарасова "Чемпионат".
33-летний опорный полузащитник Дмитрий Тарасов покинул "Рубин" 1 января 2021 года по истечении срока действующего контракта и является свободным агентом. В состав казанского клуба хавбек влился 18 февраля 2020 года и в прошедшем году сыграл за "Рубин" 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями и получил 3 желтые карточки. 19-летний атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия пополнил состав казанцев в июле 2019 года и в 44 матчах за клуб из Татарстана забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.
Тарасов: Хвича не смог повторить слова Слуцкого на теории "Рубина"
Экс-полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал о курьезном моменте, возникшем из-за плохого знания вингером Хвичей Кварацхелией русского языка.
Фото: ФК "Рубин"
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