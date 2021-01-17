- В пресс-службе предложили выступить в роли Путина, я согласился. Спросил, о чем ролик, мне объяснили. Я всегда за такой креатив, прикольно получилось, ролик всем зашел. Записал ли роль с первого дубля? Да, у меня с этим проблем нет, быстро отстрелялся. Роль Путина исполнил на опыте (смеётся), - цитирует Тарасова "Чемпионат".
В декабре 2020 года казанский "Рубин" снял новогодний ролик, получивший широкое распространение в социальных сетях. Главную роль в нем сыграл поющий новогоднюю песню главный тренер команды Леонид Слуцкий, игроки также исполнили различные функции в постановке. Опорный полузащитник Дмитрий Тарасов выступил в роли Владимира Путина, зачитывающего новогоднее поздравление. 1 января 2021 года Тарасов покинул клуб, контракт с ним "Рубин" продлевать не стал.
Тарасов: с ролью Путина быстро отстрелялся. Исполнил на опыте
Бывший полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал о съемках в новогоднем ролике в роли Путина.
Фото: ФК "Рубин"
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