Шайбеков заявил, что клуб ведет переговоры по трансферам футболистов. По его словам, в ближайшие дни "Уфа" назовет имена новичков.
"Мы работаем, ведем переговоры. Я сейчас вылетаю в Турцию к команде. Думаю, уже в среду-четверг будем объявлять новичков", - сообщил Шайбеков.
Отметим, что по итогам 19 туров РПЛ "Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
В "Уфе" сообщили, когда представят новичков команды
Гендиректор "Уфы" Ринат Шайбеков высказался о работе клуба на трансферном рынке.
Фото: "Уфа"
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