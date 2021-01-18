Источник: РПЛ предлагают сократить до 12 клубов. Рассматриваются два варианта проведения турнира

Формат проведения РПЛ может быть изменен, рассматриваются два варианта с сокращением числа участников турнира до 12 клубов.
Фото: РПЛ
По данным источника, при первом варианте команды проводят регулярный чемпионат в два круга - то есть будет 22 игровых дня. Во второй части сезона команды поделят на две группы по шесть участников. Они проведут еще два круга - 10 игровых дней. В первой группе определятся участники еврокубков, во второй - те, кто будет бороться за сохранение прописки в РПЛ.

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата для 12 коллективов в два круга - 22 игровых дня. По результатам первой части сезона определяется, в каком соревновании продолжит участие та или иная команда. По итогам первой части участники будут делиться на два турнира плей-офф. В первом поучаствуют восемь команд, которые в регулярном чемпионате заняли места с первого по восьмое. Они выявят чемпиона и участников еврокубков в формате плей-офф. Команды, на первом этапе занявшие места с девятого по 12-е, объединяются с четырьмя лучшими коллективами нижнего дивизиона и борются за право участия в следующем розыгрыше РПЛ.

Источник: РБ Спорт

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Теги: РПЛ
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