Источник: РПЛ предлагают сократить до 12 клубов. Рассматриваются два варианта проведения турнира

Формат проведения РПЛ может быть изменен, рассматриваются два варианта с сокращением числа участников турнира до 12 клубов.

Фото: РПЛ