Ерохин отметил, что у игроков "Зенита" будет мало времени на подготовку ко второй части сезона. Также он заявил, что в первые дни сборов футболистам "сине-бело-голубых" приходится нелегко.
"Сборы — это всегда непросто, тем более сейчас мало времени на подготовку. Не очень длинные сборы. Начали с места в карьер. Поэтому первые дни тяжеловато. Но всем процедура сборов известна. Будем работать. Чтобы быть готовыми к первым официальным матчам", - заявил Ерохин.
Отметим, что "Зенит" проведет два сбора в Дубае - до 12 февраля.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Александр Ерохин поучаствовал в 17 матчах, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи. "Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 41 очко.
Источник: Матч ТВ
Ерохин поделился впечатлениями от первых дней на сборах "Зенита"
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал работу команды на тренировочных сборах в Дубае.
Фото: "Зенит"
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