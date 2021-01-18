Тарасов: люди не доверяют государству. Вакцина сделана за год, а над такими десятками лет работают

Экс-полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов высказал мнение о природе недоверия к вакцине от коронавируса.

Фото: ФК "Рубин"