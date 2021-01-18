- Чем вызвано недоверие к вакцине? Ее за сколько сделали? Где-то за год? Ну вот, наверное, из-за этого. Такие вакцины за год… Люди десятками лет над таким работают. Государству сейчас надо показать всем, что она работает, чтобы никто не боялся, чтобы все всё понимали. Люди сейчас живут в страхе, не доверяют государству в каких-то моментах. Отношение к вакцине - подтверждение этому, - передает слова Тарасова "Чемпионат".
Коронавирус, или COVID-19, получил широкую известность, когда в начале 2020 года о новой болезни активно заговорили СМИ. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения присвоила эпидемиологической ситуации с коронавирусом статус пандемии, на некоторое время были полностью приостановлены практически все мировые спортивные соревнования. Большинство национальных футбольных чемпионатов стран мира было возобновлено в период с мая по июль 2020 года с соблюдением специально разработанных медицинских регламентов и полными или частичными ограничениями по количеству присутствующих на матчах зрителей.
Тарасов: люди не доверяют государству. Вакцина сделана за год, а над такими десятками лет работают
Экс-полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов высказал мнение о природе недоверия к вакцине от коронавируса.
Фото: ФК "Рубин"
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