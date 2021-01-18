По сведениям источника, комитет решил не применять санкции по отношению к футболисту за его отказ играть за сборную Белоруссии.
Напомним, ранее Шкурин сообщил, что не станет выступать за сборную до смены власти в стране. Затем стало известно, что футболиста исключили из состава национальных команд Белоруссии на 2021 год, а также лишили льготы по отсрочке от воинской службы.
После этого Белорусская федерация футбола призвала дисциплинарный комитет ФИФА дополнительно наказать Шкурина. Слушание по делу провели 14 января. По его итогам комитет снял обвинения с игрока.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Шкурин принял участие в семи матчах и забил три гола.
Источник: Sport24
Дисциплинарный комитет ФИФА не стал применять санкции к Шкурину после отказа игрока выступать за сборную Белоруссии
Дисциплинарный комитет ФИФА встал на сторону форварда ЦСКА Ильи Шкурина по делу против Белорусской федерации футбола.
Фото: "Матч ТВ"
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