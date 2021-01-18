- Не "наелся" ли еще футболом? Нет. В "Рубине" было не так много игрового времени. На своем хорошем уровне еще года два я смогу поиграть, так что еще не насытился. Пока не почувствую, что начал уступать молодым, буду играть, пока не пойму, что пора заканчивать. Но пока настрой боевой. Жду вариантов. Знаю, что не подведу, - приводит слова Тарасова "Чемпионат".
33-летний опорный полузащитник Дмитрий Тарасов стал игроком московского "Локомотива" в январе 2010 года, и за 9 с половиной лет в составе "железнодорожников" провел за них 188 матчей, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. В июле 2019 года "Локо" не продлил с Тарасовым контракт. В феврале 2020 года футболист подписал контракт с "Рубином", за который сыграл 13 встреч без результативных действий. В январе 2021 года клуб не стал продлевать с Дмитрием контракт, в настоящий момент Тарасов является свободным агентом.
Тарасов: на своем хорошем уровне смогу поиграть еще года два
Экс-игрок "Локомотива" и "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал о том, как долго планирует продолжать карьеру действующего футболиста.
Фото: ФК "Рубин"
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