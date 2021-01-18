"Я против этой идеи. В последние годы у нас построено очень много футбольных полей. Появились манежи. Значительно увеличилось количество футбольных академий, интернатов, специализированных детских спортивных школ. Все выпускники должны найти себе место в большом футболе. Сокращение до 12 команд уменьшит возможность их попадания в Премьер-лигу.
У нас огромная страна. От Калининграда до Камчатки. Представьте себе, в этой огромной стране - всего 12 клубов Премьер-лиги. Все они будут сосредоточены в центральной части России. Урал, Сибирь, Дальний Восток останутся без большого футбола. Мне кажется, что этим мы убьем там всякий интерес к футболу", - заявил Колосков.
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что формат проведения РПЛ может быть изменен. Рассматривается два варианта сокращения количества участников до 12 клубов.
В соответствии с первым вариантом, клубы сналача проводят регулярный чемпионат в два круга, то есть будет 22 игровых дня. Дальше команды будут поделены на две группы по шесть команд. Первая группа разыграет чемпионский титул и места в еврокубках, вторая - места в РПЛ на следующий сезон.
Второй вариант предусматривает также сначала двухкруговой турнир. Потом клубы разделятся на две сетки плей-офф. В первой будет восемь команд, которые определят чемпиона и еврокубковые путевки, во второй - аутсайдеры первенства и четыре лучших команды низшего дивизиона определят участников следующего сезона.
Источник: "Спорт день за днем"
Колосков - о сокращении РПЛ: Урал, Сибирь и Дальний Восток останутся без большого футбола
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал проект сокращения количества участников РПЛ до 12 команд.
Фото: РФС
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