Семин: кто будет ходить на футбол в регионах, если не будут приезжать "Зенит", "Спартак" и ЦСКА?

Бывший главный тренер московского "Локомотива" выступил против сокращения количества участников Российской Премьер-лиги.
Фото: "Getty Images"
"Это серьезный момент, очень сложный вопрос. Но Германия, Англия и Испания никогда не меняли форматы проведения своих чемпионатов. Они играют по стандартным форматам, каждый с каждым.

У нас в стране много отличных стадионов, на которых должны играть хорошие команды. Кроме того, в России отличная посещаемость этих стадионов. Самое главное - не потерять то, что уже завоевано. А такими изменениями это запросто можно сделать. Кто будет ходить на футбол в регионах, если не будут приезжать "Зенит", "Спартак", ЦСКА? Никто! Мы потеряем все, что завоевали", - сказал Семин.

Сегодня СМИ сообщили, что рассматривается возможность сокращения количества участников РПЛ до 12 команд. Рассматривается два варианта изменений. Сначала команды сыграют регулярный чемпионат в два круга, то есть будет 22 игровых дня. Дальше команды будут поделены для второй половины первенства.

По первому варианту, команды будут поделены на две группы по шесть команд. Первая "шестерка" будет бороться за чемпионство и разыгрывать путевки в еврокубки, вторая - за сохранение места в РПЛ. Команды сыграют по 10 матчей.

Второй вариант предусматривает систему плей-офф. Восемь первых команд ведут борьбу за титул и распределение еврокубковых мест, во второй сетке плей-офф аутсайдеры сезона с лучшими командами низшего дивизиона играют за места в Премьер-лиге на следующий сезон.

Источник: Metaratings

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Теги: Семин
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