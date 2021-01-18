"Вендел всех озадачил, приобретя за необычную цену смартфон и приставку, похожие на золотые. Не думаю, что они сделаны из золота, но подобные вещи говорят о культуре, воспитании. Воспитывали не наши школы, а бразильские. Это вызывает упрёк у наших людей. Всё-таки живём не так хорошо, как хотелось бы. Футболисты сами себя снимают, покупают автомобили типа Porsche. Зачем они это делают, я понять не могу", - заявил Орлов.
Напомним, хавбек "Зенита" Вендел выложил фотографию, на котором изображены золотые iPhone 12 и PlayStation 5.
Стоимость телефона составляет от 2000 до 5000 фунтов стерлингов. Сумма золотого Playstation 5 не сообщается.
Есть свидетельства, что подобными телефонами пользуются Кевин Де Брейне, Килиан Мбаппе, Тьяго Силва и другие футболисты.
Вендел перешел в "Зенит" в октябре прошлого года. Он провел в петербургской команде 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
Источник: "Радио "Зенит"
Орлов: не думаю, что iPhone и PlayStation у Вендела из золота, но это говорит о культуре и воспитании игрока
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о покупке полузащитником "Зенита" Венделом iPhone и PlayStation из золота.
Фото: РПЛ
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