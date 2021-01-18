"Есть плюсы, есть минусы. Из плюсов — то, что увеличится количество топовых матчей вроде "Спартак" - "Зенит" или "Спартак" - ЦСКА. То есть почти в каждом туре будут игры с высоким зрительским рейтингом и повышенным интересом.
Но это будет общество для совсем избранных. Как бы чемпионат с 12 клубами не превратился в чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга", - заявил Измайлов.
Ранее СМИ сообщали, что рассматривается два варианта сокращения количества участников РПЛ до 12-ти команд.
По первому варианту, сначала проводится регулярный чемпионат в два круга, команды проводят по 22 матча. Дальше происходит деление на две группы по шесть команд. Первая группа разыгрывает чемпионский титул и еврокубковые путевки, вторая - определяет участников на следующий сезон. Во второй части клубы сыграют по 10 матчей. Итого общее число встреч увеличится с 30 до 32.
Второй вариант предусматривает такой же регулярный чемпионат, но дальше будут составлены две сетки плей-офф. В первой восемь команд определят чемпиона и разыграют путевки в еврокубки, а аутсайдеры и лучшие команды низшего дивизиона поборются во второй сетки за места в РПЛ.
Источник: Матч ТВ
Руководитель "Нижнего Новгорода" Измайлов - о 12-ти командах в РПЛ: это будет общество избранных
Руководитель "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов поделился мнением о последствиях сокращения количества участников в РПЛ.
Фото: РПЛ
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