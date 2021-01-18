"Мне надо время, чтобы все проанализировать. Вопрос серьезный. Я вообще за то, чтобы расширить РПЛ до 18 команд! Считаю, надо думать не о сокращении РПЛ, а о том, чтобы клубы были богатыми. В такой стране, как Россия, это вполне возможно", - сказал Маслов.
Сегодня СМИ сообщили, что рассматривается возможность сокращения количества участников РПЛ до 12 команд. Рассматривается два варианта изменений. Сначала команды сыграют регулярный чемпионат в два круга, то есть будет 22 игровых дня. Дальше команды будут поделены для второй половины первенства.
"Торпедо" идет на 4-м месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав в 26-ти матчах 53 очка.
Источник: Матч ТВ
Президент "Торпедо" Маслов: я за то, чтобы расширить РПЛ до 18-ти команд
Президент "Торпедо" Денис Маслов высказался за увеличение количества команд, участвующих в Российской Премьер-лиге.
Фото: Sportbox.ru
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