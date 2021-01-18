"Я считаю, что мы не должны сужать географию чемпионата России. Если мы это хотим сделать, проще провести первенство Москвы и Ленинграда, и на этом все закончить. У нас огромная страна! Можно оставить хоть шесть клубов в РПЛ. Но что с остальными регионами делать? ФНЛ не закроет эту тему", - сказал Степашин.
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что формат проведения РПЛ может быть изменен. Рассматривается два варианта сокращения количества участников до 12 клубов.
Московское "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. После 19-ти туров "бело-голубые" набрали 30 очков.
Лидирует в чемпионате России петербургский "Зенит", набравший 41 очко в 19-ти матчах. Второе место занимает ЦСКА (37 очков), тройку замыкает "Спартак", имеющий в активе 35 очков.
Источник: Metaratings
Степашин - о сокращении РПЛ: проще провести первенство Москвы и Ленинграда
Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал возможное сокращение участников Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Динамо"
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