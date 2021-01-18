Газзаев - о сокращении РПЛ: это будет преступлением перед футболом

Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев поделился мнением об идее сокращения Российской Премьер-Лиги до 12 команд.
"Сокращение РПЛ будет преступлением перед футболом. Мы же не карликовое государство, которое может позволить себе лигу из 12 или 14 команд. Мы богатейшая страна, провели лучший ЧМ за всю историю мировых первенств, у нас построили великолепные стадионы, сделали инфраструктуру — и после этого всего взять и сократить РПЛ? Ну это бред. Нужно понимать важность футбола в регионах — в экономическом, социальном, политическом вопросах. Во всех ведущих европейских национальных первенствах 18-20 команд", - приводит слова Газзаева "Матч ТВ".

Напомним, что сокращение количества клубов в высшем футбольном дивизионе России до 12 клубов является не единственным, но одним из возможных вариантов. Это подтвердил президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин.

Валерий Газзаев в 2002—2003 годах возглавлял сборную России. На клубном уровне специалист наиболее известен по работе с ЦСКА и "Аланией". С обеими командами Газзаев становился чемпионом России, а также выигрывал с "армейцами" Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.

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Теги: Газзаев РПЛ
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