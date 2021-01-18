"Многое будет зависеть от соперников. "Зенит" сейчас по многим параметрам лучше, чем в прошлом году. Во многом мы ожидали, что будет провал в еврокубках. Что касается чемпионата, то тут у "Зенита" не будет проблем.
Лига чемпионов во многом мешала сине-бело-голубым, но теперь ничего не будет отвлекать от поставленных задач", - сказал Игонин в эфире телеканала "Матч Премьер".
Напомним, что по итогам первой части сезона чемпионата России "Зенит" единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав за 19 матчей 41 очко. ЦСКА, занимающий второе место, отстает от петербургского клуба на 4 зачетных балла. Замыкает тройку лидеров московский "Спартак" с 35-ю очками.
"Зениту" ЛЧ мешала, но теперь ничего не будет отвлекать от поставленных задач". Игонин - о борьбе за чемпионство в РПЛ
Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Зенит"
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