Напомним, что после игры в подтрибунном помещении стадиона "Фишт" произошла потасовка между игроками и тренерскими штабами "южан" и красно-белых. По одной из версий, Жоаозиньо ударил ассистента главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско Андреаса Хинкеля.
"После матча со "Спартаком" мне в директ присылали много угроз. И не только мне, но и моей семье. Писали, что я обезьяна, что я такой, сякой… Я не отвечал. Спокойно воспринимал. Читал и улыбался. А что мне нужно было делать?
Повторюсь, я ничего не делал. Не знаю, с чего он [Хинкель] решил, что я его ударил. Этого точно не было", - цитирует игрока "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне чемпионата России 32-летний бразилец провел 18 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.
Жоаозиньо рассказал, что ему и его семье угрожали после матча со "Спартаком"
Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо сообщил, что после матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (1:0) он получал угрозы в соцсетях.
Фото: ФК "Сочи"
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