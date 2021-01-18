- Если Зареме передали бразды правления такого клуба, значит, она достойна этого. Есть много моментов, где мужчины не справляются со своими обязанностями. Что посоветовать Зареме? На какие-то колкости не стоит обращать внимания. Нужно быть в фокусе того, что для тебя важно. Сколько людей, столько и мнений. Какой бы ты ни была классной, если захотят, то замочат каждого. Если Зарема уверена в себе, то докажет, что она лучшая. Главное - собрать около себя профессиональных людей, - передает слова Морозюк "Спорт-Экспресс".
Московский "Спартак" по итогам осенней части занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков в 19 сыгранных матчах. В декабре 2020 года клуб покинул генеральный директор Шамиль Газизов, приглашенный на эту должность из "Уфы" пятью месяцами ранее. Прежний генеральный директор Томас Цорн проработал на своем посту год и два месяца. Трансферами красно-белых в настоящее время занимается спортивный директор Дмитрий Попов, вернувшийся в "Спартак" в ноябре 2020 года.
Президент львовского "Лиона" Морозюк: Зареме не стоит обращать внимания на какие-то колкости
Бывшая жена экс-игрока сборной Украины и президент львовского "Лиона" Ирина Морозюк высказала мнение о деятельности супруги владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Фото: instagram.com
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