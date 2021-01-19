Нападающий "Реймса" Булайе Диа может стать игроком "Краснодара", сообщают французские СМИ.
По данным источника, на 24-летнего форварда сборной Сенегала также претендуют клубы АПЛ "Кристал Пэлас" и "Фулхэм", однако официальных предложений "Реймсу" пока не поступало. Ранее появлялась информация, что Диа также интересовался "Локомотив".
В текущем сезоне Булайе Диа вместе с форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе возглавляет гонку бомбардиров чемпионата Франции - на его счету 12 голов и результативный пас в 20 встречах.
Источник: Le10Sport
Источник: "Краснодар" интересуется конкурентом Мбаппе в гонке бомбардиров Лиги 1
"Краснодар" проявляет интерес к 24-летнему нападающему "Реймса" Булайе Диа.
Фото: Getty Images
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