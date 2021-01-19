- Привет, фанаты "Спартака"! Я говорю с вами из Дубая, за моей спиной яркое солнце. Надеюсь, что у вас все хорошо, люблю и скучаю по вам. Не могу дождаться возобновления чемпионата, и я все еще ваш тренер на все 100% моего сердца, - передает слова Тедеско ютуб-канал "Спорт-Экспресса".
В декабре 2020 года после поражения от "Зенита" (1:3) в матче 19 тура Российской премьер-лиги главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что не планирует продлевать истекающий в мае 2021 года контракт с клубом. В настоящее время красно-белые находятся на тренировочных сборах в Дубае (ОАЭ).
Тедеско - фанатам "Спартака": я всё еще ваш тренер на все 100%
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско обратился к фанатам красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
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