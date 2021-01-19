— Что касается позиций, то "Спартак", на мой взгляд, полностью укомплектован. Нападающих перебор, защитники, если здоровы, тоже в форме, — цитирует Мостового "СЭ".
В текущем сезоне "Спартак" после 19-и туров Тинькофф Российской Премьер-лиги идет на третьей строчке турнирной таблицы с 35 очками. В 1/8 финала Кубка России москвичи сыграют с "Динамо".
Мостовой: "Спартак", на мой взгляд, полностью укомплектован
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался об укомплектованности состава красно-белых.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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