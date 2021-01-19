"Мне хотелось просто его задушить! Конечно. Отказался – не то слово. Он и от обложки отказался после чемпионата мира, от премии, и для меня это было ударом, конечно, ножом в сердце.
Так он ладно отказался от этой обложки – он отказался от рекламных контрактов с сумасшедшими деньгами. Я очень была недовольна тогда", - сказала Болотова в интервью ютуб-каналу журналиста Василия Конова.
34-летний Акинфеев всю карьеру защищает цвета ЦСКА. Вместе с "армейцами" он шесть раз становился чемпионом России, столько же раз становился обладателем Кубка страны. Также является обладателем Кубка УЕФА.
В текущем сезоне РПЛ Акинфеев в составе ЦСКА провел 19 матчей, в которых пропустил 17 мячей.
PR-директор Болотова: мне просто хотелось задушить Акинфеева за отказ от премии GQ
PR-директор Елена Болотова, работающая с футболистами и звездами шоу-бизнеса, рассказала, почему вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отказался от премии GQ.
Фото: ПФК ЦСКА
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