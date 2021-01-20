Отметим, ранее СМИ сообщили, что Кокорин может продолжить карьеру в "Фиорентине". Затем в "Спартаке" заявили, что ведут переговоры с клубом из Флоренции по трансферу игрока.
Как сообщает источник, сам Кокорин склоняется к уходу из "Спартака". Он заинтересован в том, чтобы перейти в "Фиорентину".
Напомним, что Кокорин пополнил состав "Спартака" летом 2020 года как свободный агент. В текущем розыгрыше РПЛ он провел восемь матчей, забил два гола и сделал один результативный пас.
Источник: Чемпионат
СМИ: Кокорин хочет перейти в "Фиорентину"
Фото: "Чемпионат"
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