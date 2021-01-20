Мать футболиста призвала не торопиться в ситуации с возможным трансфером сына в итальянский клуб.
"Давайте не будем никуда забегать, подождем и будем от этого отталкиваться. Зачем обсуждать то, чего нет? Я не могу комментировать то, чего нет. Этого не случилось и этого события нет. Саму возможность? В жизни может случиться как хорошее, так и плохое, я не хочу загадывать наперед", - сказала Кокорина.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Фиорентина" рассматривает Кокорина как потенциальное усиление атаки. Впоследствии в "Спартаке" рассказали, что ведут переговоры насчет перехода нападающего с клубом из Флоренции. Кроме того, СМИ сообщали, что сам игрок заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в "Фиорентине".
Отметим, что в текущем сезоне Кокорин провел восемь игр в РПЛ, в которых забил два гола и отдал один голевой пас.
Источник: Sport24
Мама Кокорина призвала не торопиться в ситуации с возможным переходом сына в "Фиорентину"
Светлана Кокорина, мать форварда "Спартака" Александра Кокорина, прокомментировала потенциальный трансфер сына в "Фиорентину".
Фото: РПЛ
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