— Я думаю, что у Кокорина есть все качества для того, чтобы он заиграл в Италии. Кокорин физически и технические хорошо оснащен. Поэтому можно быть уверенным, что он мог бы хорошо проявить себя в чемпионате Италии.
Подойдет ли он "Фиорентине" и сможет ли проявить себя в итальянском чемпионате? Он мне нравится как игрок, он обязательно должен там преуспеть, — цитирует Карреру Sport24.
56-летний Каррера возглавлял "Спартак" с лета 2016 по октябрь 2018 года, приведя команду к победе в чемпионате и Суперкубке России.
29-летний Кокорин стал игроком красно-белых летом 2020 года. В 10 матчах за клуб футболист забил два гола и отдал голевую передачу. Сегодня стало известно, что интерес к игроку проявляет итальянская "Фиорентина". По сведениям, "фиалки" готовы предложить за Кокорина 5 млн евро, а самому игроку платить 1.7 млн евро в год.
Каррера оценил шансы Кокорина преуспеть в "Фиорентине"
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил возможные шансы форварда Александра Кокорина в "Фиорентине".
Фото: ФК "Спартак"
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