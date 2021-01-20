Каррера оценил шансы Кокорина преуспеть в "Фиорентине"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера оценил возможные шансы форварда Александра Кокорина в "Фиорентине".
Фото: ФК "Спартак"
— Я думаю, что у Кокорина есть все качества для того, чтобы он заиграл в Италии. Кокорин физически и технические хорошо оснащен. Поэтому можно быть уверенным, что он мог бы хорошо проявить себя в чемпионате Италии.

Подойдет ли он "Фиорентине" и сможет ли проявить себя в итальянском чемпионате? Он мне нравится как игрок, он обязательно должен там преуспеть, — цитирует Карреру Sport24.

56-летний Каррера возглавлял "Спартак" с лета 2016 по октябрь 2018 года, приведя команду к победе в чемпионате и Суперкубке России.

29-летний Кокорин стал игроком красно-белых летом 2020 года. В 10 матчах за клуб футболист забил два гола и отдал голевую передачу. Сегодня стало известно, что интерес к игроку проявляет итальянская "Фиорентина". По сведениям, "фиалки" готовы предложить за Кокорина 5 млн евро, а самому игроку платить 1.7 млн евро в год.

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Теги: Спартак Фиорентина Каррера Кокорин Серия А
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