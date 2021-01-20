Орлов: в РПЛ нужно ввести плей-офф

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможных реформах в российском футболе.
Фото: "Зенит"
"Нашему чемпионату действительно нужна реформа. Но 12 команд - это большая глупость. Для чего построили отличные, комфортные, новые стадионы? Они будут простаивать? Да и не надо ничего нового выдумывать. Все уже давно известно. За океаном.

Я говорю о плей-офф. На первом этапе играют все 16 команд. А на втором - восемь лучших борются за медали. Это же интересно! Там ведь появляется непредсказуемость. Каждый по идее может выбить каждого. Интрига", - сказал Орлов.

Напомним, на этой неделе в СМИ появилась информация, что формат проведения Российской Премьер-лиги может быть изменен. Рассматривается вариант сокращения количества участников РПЛ до 12 команд. При этом рабочими являются две формулы розыгрыша чемпионата. По первой, после регулярного чемпионата, команды будут поделены на две группы по шесть команд. Команды, занявшие 1-6 место, будут определять чемпиона и участников еврокубков, остальные клубы будут бороться за места в элите на следующий сезон.

По второй формуле - будет две сетки плей-офф: в одной восемь команд разыграют титул, во второй - к четырем аутсайдерам присоединяться лучшие команды низшего дивизиона для определения участников на будущий чемпионат.

Источник: "СЭ"

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Теги: Орлов РПЛ
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