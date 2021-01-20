"Футбол выбросил за борт тех людей, которые ему не нужны. Это относится к тем, кто покинул "Локомотив", - заявил Семин.
Напомним, сегодня "Локомотив" объявил об уходе с поста заместителя спортивного директора клуба Андрея Лосюка. Лосюк работал в "Локомотиве" с 2019 года.
В конце прошлого года из "Локомотива" с должности генерального директора команды ушел Василий Кикнадзе. На должность гендиректора команды пришел Владимир Леонченко.
Председателем совета директоров "Локомотива" стал Александр Плутник. Он сменил на этом посту Анатолия Мещерякова.
Источник: Чемпионат
Семин - об уходе Лосюка из "Локомотива": футбол выбросил за борт тех людей, которые ему не нужны
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал уход из команды заместителя спортивного директора команды Андрея Лосюка.
Фото: "Getty Images"
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