- Я верю, что Кокорин может перейти в "Фиорентину". Почему бы и нет? Да, в марте Александру исполнится 30, но это не критичный возраст. И в адаптации к Италии проблемы я не вижу. При желании язык можно выучить за 2-3 месяца. Хотя бы начать общаться. А Саша - парень коммуникабельный, открытый, поэтому ему легко будет сойтись с новыми одноклубниками, - передает слова Хохлова RT.
Ранее появилась информация о переговорах московского "Спартака" и "Фиорентины" по переходу в итальянский клуб 29-летнего форварда Александра Кокорина. По данным СМИ, стороны согласовали сделку, в результате которой красно-белые получат за игрока три с половиной миллиона евро и процент в случае дальнейшей перепродажи. Кокорин подписал контракт со "Спартаком" в августе 2020 года, сыграл за клуб 10 матчей, в которых забил 2 гола (оба с пенальти) и отдал 2 голевых паса.
Хохлов: верю, что Кокорин может перейти в "Фиорентину". Он коммуникабельный, открытый, легко адаптируется
Экс-главный тренер "Кубани" и "Динамо" Дмитрий Хохлов дал комментарий по возможному переходу нападающего "Спартака" Александра Кокорина в итальянскую "Фиорентину".
Фото: РИА Новости
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