- Есть ли хотя бы один шанс из ста, что я могу остаться летом? Не думаю. Потому что я не меняю своих решений, если принял их, - передает слова Тедеско "Спорт-Экспресс".
16 декабря 2020 года после поражения от "Зенита" (1:3) в матче 19 тура Российской премьер-лиги главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объявил о том, что не станет продлевать с клубом контракт, истекающий в мае 2021 года. Свое решение специалист объяснил желанием быть поближе к семье на фоне сложной эпидемиологической обстановки.
Тедеско: нет ни одного шанса из ста, что могу остаться летом в "Спартаке"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос о возможности изменения принятого решения об уходе из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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