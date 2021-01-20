- Считаю, что наказание слишком мягкое за те бездоказательные и огульные высказывания в адрес Урунова, футболиста "Спартака" и сборной Узбекистана. У Сергея Николаевича нет никаких доказательств, только чьи-то слова. Какого-то человека, неких друзей из Узбекистана, которых, якобы, все знают. Но кто это говорит? Я боюсь, что если бы так сказали про нашего футболиста, то РФС отреагировал бы немедленно. Были ли у Юрана доказательства? Нет. Перед обсуждением было дано слово Сергею Николаевичу. Он свою позицию высказал в течение 20 секунд. После этого комитет принял такое решение без долгих дискуссий, практически сразу. Что он сказал ?
"Я ничего не говорил, я ничего не знаю, никого не оскорблял, я же ничего не сделал против РФС", - передает слова Созина "Спорт день за днем".
Напомним, 14 декабря 2020 года главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Юран, выступая в качестве телеэксперта в прямом эфире телеканала "МатчПремьер", заявил о том, что реальный возраст узбекского полузащитника "Спартака" Остона Урунова превышает заявленный 19-летний на 4-5 лет. Слова Юрана вызвали возмущенную реакцию со стороны футбольных кругов Узбекистана. 20 января стало известно, что комитет по этике РФС принял решение оштрафовать специалиста на 250 тысяч рублей.
Созин: штраф в 250 тысяч рублей - слишком мягкое наказание для Юрана за высказывания в адрес Урунова
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал наказание главного тренера "СКА-Хабаровска" Сергея Юрана за слова о несоответствии возраста полузащитника "Спартака" Остона Урунова.
Фото: РПЛ
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