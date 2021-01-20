- Связана ли нервозная концовка года с моими раздумьями об уходе? Совершенно нет. Если бы у меня была какая-то иная причина не продлевать контракт кроме той, что я назвал, непременно сказал бы об этом на пресс-конференции в Петербурге. Я люблю "Спартак", но я также люблю и свою семью. И порой приходится принимать настолько сложные решения. Никто не может сказать, что случится через несколько месяцев. В Германии ситуация с коронавирусом ухудшается и ухудшается. Так что это единственная причина, - цитирует Тедеско "Спорт-Экспресс".
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объявил о том, что не планирует продлевать соглашение с клубом, 16 декабря 2020 года, сразу после завершения гостевой встречи 19 тура Российской премьер-лиги против "Зенита", в которой красно-белые потерпели поражение со счетом 1:3. За тур до этого "Спартак" проиграл и в рамках 18 тура РПЛ, уступив на выезде "Сочи" (0:1). Свое нежелание продлевать истекающий в мае 2021 года контракт Тедеско объяснил желанием быть вместе со своей семьей и тяжелой коронавирусной обстановкой в мире и особенно в Германии. После осенней части чемпионата красно-белые идут третьими с 35 очкамии в 19 матчах.
Тедеско объяснил причины, побудившие его принять решение об уходе из "Спартака"
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско ответил на вопрос о дополнительных причинах решения покинуть клуб.
Фото: ФК "Спартак"
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