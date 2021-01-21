"Пога еще играет! Его уже 15 раз списали. Он уже уходил из "Урала", потом вернулся. Это на самом деле немножко стремно выглядит, честно говоря. У нас реально нападающих нет. Нет нападающих, левых защитников… Где футболисты?", - заявил Аршавин.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Погребняк принял участие в восьми матчах и забил один гол.
Источник: Sport24
Аршавин: в России нет нападающих и левых защитников. Где футболисты?
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин высказался о нехватке высококлассных нападающих в России на примере 37-летнего Павла Погребняка, выступающего за "Урал".
Фото: "Зенит"
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