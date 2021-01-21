Тедеско: частая смена руководителей в "Спартаке" не нервирует, но добавляет работы

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, как влияет на его работу каждая замена непосредственного руководителя.
Фото: ФК "Спартак"
- Нервирует ли частая смена руководства? Нет. Но добавляет работы. Объясню: как вы можете себе представить, обо всем я говорю со своим непосредственным руководителем. Какие игроки нам нужны; какие, возможно, не нужны; кто из молодых ребят поднимается в основу; кто остается в молодежке или "Спартаке-2". Очень-очень много тем для обсуждений. И когда приходит новый руководитель, нужно все начинать с нуля, - приводит слова Тедеско "Спорт-Экспресс".

В течение 2020 года в "Спартаке" несколько раз происходили кадровые перестановки, связанные с непосредственным руководством клубом. В июле 2020 года был уволен со своей должности генеральный директор Томас Цорн, который был инициатором приглашения главного тренера Доменико Тедеско. Цорна сменил экс-генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, который также был уволен 8 декабря 2020 года. В конце ноября ранее вакантный пост спортивного директора "Спартака" занял Дмитрий Попов. После ухода Газизова Евгений Мележиков был назначен на должность управляющего директора.

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Теги: Спартак Тедеско
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