"Кто был главным финтером в моей карьере? Марат Измайлов вспоминается, особенно локомотивских времен. Он такое с мячом делал! Это самый техничный российский игрок, которого я встречал", - заявил Аршавин.
Напомним, что Измайлов выступал за такие клубы, как московский "Локомотив", "Порту" и лиссабонский "Спортинг". Также он играл за сборную России.
Источник: Sport24
Аршавин назвал самого техничного российского игрока
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, кого считает самым техничным российским игроком.
Фото: "Зенит"
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