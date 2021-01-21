На фоне информации о возможном переходе Промеса в "Спартак" тен Хаг занял принципиальную позицию. По его мнению, игрока не стоит отпускать, поскольку он важен для "Аякса". Тен Хаг планирует в дальнейшем максимально использовать Промеса в матчах амстердамской команды.
Отметим, ранее стало известно, что "Спартак" намерен вернуть Промеса, выступавшего за "красно-белых" с 2014 по 2018 год. В "Спартаке" заявили, что ведут переговоры по возможному переходу игрока.
Контракт Промеса с "Аяксом" действует до лета 2024 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов полузащитник провел 17 матчей и забил шесть голов.
Источник: Матч ТВ
Главный тренер "Аякса" выступает против трансфера Промеса в "Спартак"
Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг выступает против ухода полузащитника Квинси Промеса из клуба.
Фото: SCS / AFLO / Global Look Press
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