— Мы все еще ведем переговоры с ЦСКА по аренде Данило. Нам нужно еще немного поработать в этом направлении. Мы очень близки к соглашению с московским клубом. Это будет аренда с правом выкупа, — цитирует агента Metaratings.
24-летний Данило выступает за "Ниццу" с лета 2018 года. В текущем сезоне бразилец провел четыре матча во французском чемпионате, не отметившись голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 млн евро.
Агент Данило: мы очень близки к соглашению с ЦСКА
Федерико Пасторелло, агент полузащитника "Ниццы" Данило, рассказал о переговорах с ЦСКА.
Фото: Getty Images
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