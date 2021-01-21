- Верю ли я, что Урунов сделает "Спартак" сильнее? Если мы говорим об основном составе, то будет сложно. Конкуренция в средней линии у нас очень высокая. Крал, Умяров, Бакаев, Зобнин, Хендрикс - посмотрите, сколько отличных игроков. Урунов очень молод. Он тренируется с полной отдачей, начал эти сборы просто здорово. И мы знаем его сильные стороны: немногие игроки постоянно ищут варианты и пытаются обыгрывать в ситуациях "один в один", - цитирует Тедеско "Спорт-Экспресс".
20-летний полузащитник Остон Урунов в феврале 2020 года перешел в "Уфу" из ташкентского "Локомотива", сумма трансферной компенсации составила 200 тысяч евро. За клуб из столицы Башкортостана узбекский хавбек сыграл в 10 матчах, в которых не отметился результативными действиями. В августе состоялся трансфер Урунова из "Уфы" в московский "Спартак" за 1 миллион евро. В составе красно-белых футболист провел 9 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 1 гол в кубковой встрече.
Тедеско: мы знаем сильные стороны Урунова
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказал мнение о полузащитнике своей команды Остоне Урунове.
Фото: ФК "Спартак"
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